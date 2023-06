Il premio America Giovani per il talento universitario alla barcellonese Rosa Maria Genovese

La barcellonese Rosa Maria Genovese è stata premiata alla Camera dei Deputati a Roma nell’ambito del Premio America Giovani per il talento universitario, organizzato dalla Fondazione Italia-Usa.

Si tratta di un riconoscimento nazionale destinato ai neo-laureati di eccellenza delle università italiane che è stato assegnata alla dottoressa barcellonese per sua tesi dal titolo: “Internet e diritto internazionale: aspetti critici della regolamentazione del web e tutela dei diritti fondamentali nell’era della digitalizzazione” di cui è stata relatrice la prof.ssa Lina Panella

Rosa Maria Genovese, 25 anni, dopo aver conseguito la maturità presso il Liceo Scientifico Enrico Medi di Barcellona Pozzo di Gotto, ha iniziato il suo percorso universitaria a Messina, dove ha ottenuto la laurea triennale presso la facoltà di Scienze Politiche e delle Relazioni Internazionali, con 110/110 e lode e menzione accademica, grazie alla tesi che le ha consentito di ottenere il prestigio riconoscimento dalla Fondazione Italia-Usa.

La Genovese ha completato il ciclo di studi universitari a Bologna presso Alma Mater Studiorum in Scienze Internazionali e Diplomatiche, con la tesi di laurea dal titolo “Dietro le quinte del processo di integrazione: il Parlamento europeo come motore dell’approfondimento politico” premiata con un altro 110/110 e lode.

Subito dopo aver conseguito la laurea nell’autunno 2022, ha ottenuto la borsa di ricerca post-laurea,

presso Campus di Forlì dell’Alma Mater Studiorum, ed è stata assunta nel febbraio scorso come Dirigente Area Tecnostruttura dell’Istituto Romagnolo per lo Studio dei Tumori “Dino Amadori” – IRST IRCCS di Meldola in provincia di Forlì.

Il percorso di Rosamaria Genovese conferma la qualità, troppo spesso bistrattata, della formazione in provincia di Messina, prima presso il liceo scientifico Enrico Medi e poi all’Università di Messina, ma allo stesso tempo ribadito la difficoltà dei giovani talenti nel trovare la propria strada nella loro terra, con la necessità di spostarsi al Nord per ottenere quelle opportunità lavorative che a Sud, almeno fino ad oggi, non si riescono a creare.