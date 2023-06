Calcio, la promozione del Siracusa definisce gran parte della composizione del girone I di serie D

La promozione in serie D del Siracusa, arrivata ieri con la vittoria nella finale spareggio contro l’Enna, definisce gran parte del girone I di serie D, che vedrà ai nastri di partenza la Nuova Igea Virtus.

Gli unici dubbi sono legati all’inserimento delle due formazioni lucane o campane, per completare la composizione del girone, che vede ai nastri di partenza 10 formazioni siciliane e 6 squadre calabresi. Tenendo conto della precedente stagione dovrebbero essere il Gelbison per la Basilicata e il Santa Maria Cilento per la Campania. La certezza si avrà solo dopo la fase delle iscrizioni al campionato e la decisione della Lnd, sulla ripartizione della squadre ammesse alla prossima serie D.

Di seguito l’ipotesi del girone I di serie D