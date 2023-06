Calcio da tavolo, poker del Barcellona Ct al Gran Prix internazionale di Messina

Il Barcellona CT, per il quarto anno consecutivo, porta a casa la vittoria del Grand Prix internazionale di Messina, che si è svolto nel week-end in riva allo Stretto

La vittoria nel torneo è arrivata grazie ai risultati ottenuti dai giocatori Carmelo Sciacca, Antonio e Claudio La Torre, Jean Tabone ed il presidente Concetto La Torre.

Dopo un percorso netto nella fase a gironi, con tre vittorie su tre (Vibo, Cosenza B e Catania), il team biancorosso è approdato ai quarti di finale contro Cosenza, superata col punteggio di 4-0. In semifinale i barcellonesi hanno battuto la compagine maltese del Bormla, per 2-0, per poi affrontare in finale il team belga Stembert, che ha sconfitto il Messina nell’altra semifinale.

Il match si è concluso in pareggio (1-1) ma ad assegnare la vittoria al Barcellona Ct è stata una differenza favorevole (17-9), che per il quarto anno consecutivo sono saliti sul gradino più alto del podio della kermesse internazionale.

Ottima prova anche per la filiale Igea, scesa in campo con Carmelo Natale, Francesco La Torre, Giuseppe Torre, Angelo Coppolino e Carmelo Calvo. Nella fase a gironi il team di è piazzato al primo posto del proprio raggruppamento con 7 punti, al netto di due vittorie (Zancle e Bagheria) e un pareggio con Valletta Lions. La corsa dei ragazzi di capitan La Torre si è però arrestata ai quarti di finale, dove la compagine giallorossa ha ceduto ai padroni di casa del Messina col punteggio di 3-1.