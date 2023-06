Il movimento Città Aperta attacca con amara ironia: “La bretella dei sogni e l’ospedale fantasma” 

Il movimento Città Aperta ha voluto sottolineare con un pizzico di amara ironia il mancato rispetto dei tempi annunciati per la riapertura del Pronto soccorso del Cutroni Zodda, ancora chiuso per mancanza di medici, e per la realizzazione della bretella che dovrebbe rappresentare un’alternativa al ponte sul torrente Mela lungo la litoranea, chiuso per i lavori di ristrutturazione.

Gli enti chiamati a risolvere le due criticità appaiono latitanti, soprattutto per la vicenda della strada alternativa sulla litoranea, mentre per l’ospedale il problema resta il depotenziamento della dotazione organica, difficilmente recuperabile in una fase di crisi generale nel reclutamento di medici disponibili ad accettare un incarico statale.

“Qualche mese fa – si legge in una nota del movimento Città Aperta – abbiamo assistito a un grande polverone, tra meme, proteste, responsabilità rimbalzate da un video ad un altro e improbabili sit-in… ma alla fine? A quanto pare niente di fatto. Come spesso accade, siamo noi di Città Aperta a denunciare lo stato di abbandono complessivo nel quale versa il nostro territorio, e lo facciamo con forza e decisione, convinti che le condizioni di degrado e assenza dei servizi essenziali che stiamo subendo in questo periodo non abbiano eguali nella storia recente”.

“Siamo dove non volevamo essere – continua la nota : il ponte di Cicerata è chiuso da quasi due mesi e la bretella alternativa è inesistente, nonostante la promessa di esecuzione lavori in 30 giorni. Le istituzioni (sindaci e onorevoli, in primis) sonnecchiano, salvo poi svegliarsi quando, a poche ore dal provvedimento di chiusura del ponte, si rendono conto che bisognerà fare i conti col disagio e con il malcontento dei cittadini, dal momento che non è previsto un piano di viabilità alternativa. C’è un progetto di ricostruzione del ponte, tutto il resto continua ad essere un mistero. Un disagio enorme che si somma a quello derivante dall’assenza di un ospedale, e più precisamente di un reparto di emergenza-urgenza. Nonostante fosse stata annunciata una riapertura per il 1 giugno 2023, infatti, il pronto soccorso di Barcellona è rimasto chiuso, con le difficoltà che ne conseguono per tutti i cittadini. Tra l’altro, la situazione è resa ancora più grave dalla chiusura del ponte di Cicerata, che di fatto costituisce un elemento di difficoltà aggiuntivo nel raggiungimento del pronto soccorso di Milazzo, il più vicino per i cittadini barcellonesi. Insomma: strade, ponti, scuole, edifici pubblici e infrastrutture di trasporto, ospedali, Stiamo perdendo tutto! È il momento che i barcellonesi accolgano un cambio di prospettiva e respingano al mittente le menzogne di coloro che fanno politica annunciando di saper cambiare tutto e subito”.