Castroreale, si è svolta a Protonotaro la cerimonia di consegna della Charter del nuovo Lions Club

La corte del Castello Pensabene di Protonotaro ha fatto da cornice alla Cerimonia di consegna della Charter (carta di costituzione n.d.r.) del Lions Club Castroreale.

Alla presenza del Governatore del Distretto Lions 108 Yb Sicilia Dott. Maurizio Gibilaro e di tante altre autorità Lions, degli Assessori del Comune di Castroreale Elvira Torre e Andrea Triolo in rappresentanza del Sindaco Giuseppe Mandanici, del Luogotenente Mar. Davide Maisano e di numerosi ospiti in rappresentanza dei Clubs della Circoscrizione Lions e di altre Associazioni di servizio del territorio, 31 Soci hanno promesso solennemente di impegnarsi a servire l’Associazione e la Comunità nel rispetto del Codice Etico e degli Scopi di Lions Club International.

La cerimonia, introdotta dall’ascolto degli inni americano in onore del Presidente Internazionale, Europeo ed Italiano, ha visto i Soci del nuovo Club sottoscrivere la Carta costitutiva del Club sotto la vigile attenzione del Prof. Giacomo Dugo Presidente del Club Sponsor Messina Tyrrhenum e del Lions Guida Maurizio La Spina che, nei rispettivi ruoli, accompagneranno il nuovo Club nel percorso di formazione e di inserimento nella più che rodata macchina organizzativa Lions che, ricordiamo, rappresenta la più grande organizzazione di servizio al mondo.

In realtà il nuovo Club annovera fra i Soci Fondatori Lions di grande esperienza e di lunga militanza in altri Club; Soci come Angelo Privitera già Fondatore del Lions Club Barcellona P.G. nel 1972 e ininterrottamente Socio da 51 anni; Peppuccio Zangla Socio con oltre 40 anni di appartenenza, Nino Raffa già Fondatore, nel 1994, del Lions Club Milazzo e tanti altri Soci con oltre 20 anni di appartenenza a Lions Club International; sicché si può affermare che il nuovo Club nasce già con la grande esperienza e la conoscenza che questi Soci portano già in dote.

Momento di grande emozione, tutti i presenti, hanno vissuto nel momento dello “svelamento” del Labaro del Lions Club Castroreale ad opera del Governatore Maurizio Gibilaro e del Presidente del Lions Club Castroreale Beppe Iacono che, nel suo discorso di insediamento ha ribadito l’impegno personale e di tutti i Soci del Club ad essere Cittadini Attivi della Comunità. Dove c’è un bisogno, là c’è un Lions recita una frase presente su uno dei banner esposti ed è proprio questo lo spirito con il quale il nuovo Lions Club si impegna ad operare.

Questi i nomi dei 31 Soci che hanno sottoscritto la Carta di Costituzione: Avv. Nino Aloisio; Avv. Pietro Aloisio; Dott. Francesco Borgia; Rag. Giuseppe Branca; Sig. Giuseppe Calandra; Avv. Claudio Cannas; Ing. Mario Cannistraci; Geom. Domenico Chiofalo; Dr. Francesco Gaipa; Dott. Giovanni Genovese; Dott. Cosimo Giannetto; Dott. Giuseppe Iacono; Avv. Giuseppe Imbesi; Avv. Antonino Isgrò; Dott. Santi La Maestra; Avv. Francesco Leto; Dott. Giovanni Maio; Sig. Tindaro Maio; Ing. Carmelo Marchetta; Avv. Giovanna Mazzù; Sig. Enrico Munafò; Dr. Antonino Palmeri; Rag. Gaspare Papa; Dott. Angelo Paride Pino; Rag. Angelo Privitera; Prof. Nino Raffa; Avv. Antonio Raimondo; Dr. Felice Rao Genovese; Dott. Emanuele Sindoni; Dr. Domenico Torre; Geom. Giuseppe Zangla.