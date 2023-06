Stretto di Messina, rimborso del 50 per cento del pedaggio per i mezzi a pieno carico superiori a 3,5 tonnellate

Ad annunciare il provvedimento della Giunta regionale e del presidente Renato Schifani è il parlamentare di Fratelli d’Italia, l’onorevole Pino Galluzzo.

“Il via libera al contributo economico disposto del Governo regionale in favore degli autotrasportatori che varcano lo Stretto di Messina, nella misura di un rimborso del 50 per cento dei titoli di viaggio acquistati per l’imbarco dei mezzi a pieno carico superiori a 3,5 tonnellate, è un grande risultato e una risposta fattiva allo sviluppo del sistema di trasporto delle merci in direzione e in uscita dalla Sicilia. Grazie all’Assessore regionale ai trasporti Alessandro Aricò per avere contribuito a dare respiro alla categoria degli autotrasportatori e per avere raggiunto un obiettivo importante per ridurre ulteriormente il divario derivante dalla condizione di insularità”.