Milazzo: Fondazione Lucifero, la verità della presidente sfiduciata Maria Teresa Collica

Dopo la Conferenza Stampa indetta da Franco Scicolone presso la sede del PD di Milazzo, oggi il Consiglio di Amministrazione ha formalizzato la sfiducia al Presidente Maria Teresa Collica. Il testimone passa allo stesso Franco Scicolone

Una vicenda che si ingarbuglia sempre di più e sulla quale cerchiamo di fare il punto.

L’ultima puntata l’avevamo rappresentata con le dimissioni dell’avv. Vincenzo Ciraolo nel settembre 2021.

Da allora diversi fatti si sono succeduti: la presidenza è passata a Maria Teresa Collica, con lei è entrato a far parte del CDA anche Padre Santo Colosi.

Nel frattempo, le attività sono continuate e soltanto di recente è entrata a far parte del consiglio di Amministrazione la dott.sa Rosalia Schirò. In definitiva, fino ad oggi, il Consiglio di Amministrazione della Fondazione “Barone Lucifero” era composto: dalla presidente Maria Teresa Collica e dai componenti: signor Franco Scicolone, dottor Gioacchino Puglisi, Monsignor Santo Colosi, dottoressa Rosalia Schirò.

Oggi la presidente è stata ufficialmente sfiduciata e il testimone è passato a Franco Scicolone, come da lui stesso annunciato lo scorso 6 giugno nel corso di una conferenza stampa tenutasi presso la sede del PD di Milazzo, durante la quale il signor Scicolone ha detto “di aver aderito all’invito del PD di Milazzo”.

Durante la conferenza stampa, tra documenti coperti di privacy e in quella sede rivelati, scarsa informazione e mancanza di contradditorio, il signor Scicolone ha rappresentato la situazione della Fondazione Lucifero denunciando un danno erariale corrispondente ad ammontare in milioni di euro, richiesta di risarcimento per quasi un milione di euro da parte del Segretario dell’ente e altri crediti vantati nei confronti di affittuari. Mala gestione del patrimonio e mancanza di rendicontazione da parte dell’associazione “il Giglio” sono state le accuse a cui Franco Scicolone ha dato seguito, pur sottolineando che le persone appartenenti all’associazione sono “competenti e capaci”.

“Ne faccio una questione di legalità. Non voglio remare contro l’associazione Il Giglio” – ha dichiarato in quella sede Franco Scicolone e subito dopo ha affermato di aver proposto, insieme ai componenti Puglisi e Schirò, mozione di sfiducia nei confronti della Presidente Collica “perchè ha ammesso la continuazione dell’attività del progetto Gigliopoli e si oppone continuamente a voler proporre un bando di gara”.

Ente pubblico sì, per la legalità anche, ma i servizi da parte del progetto Gigliopoli non possono continuare. Questo il riassunto di una conferenza stampa, durante la quale è venuta fuori la totale mancanza di consapevolezza dei rapporti che regolano il partenariato tra l’Associazione e la Fondazione e “Il Giglio” è stata accusata di non aver fornito mai alcuna rendicontazione alla Fondazione delle proprie attività.

Alla cittadinanza è stato vietato di intervenire, i giornalisti hanno avuto solo dieci minuti ciascuno per esprimere i propri dubbi che sono rimasti tali senza un’esaustiva risposta .

Oggi, un documento dell’ormai ex Presidente della Fondazione Maria Teresa Collica apparso sul sito della fondazione racconta di un’altra verità che niente ha a che fare con la legalità, che sdogana ogni logica di Scicolone e ci restituisce un quadro oggettivo di quanto accaduto sotto la presidenza della Collica, in continuità con i vecchi Consigli di Amministrazione dell’ente.