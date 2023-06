Barcellona, si accelera per gli interventi di messa in sicurezza sul torrente Longano: il materiale residuo sarà utilizzato per il ripascimento

L’amministrazione comunale di Barcellona prova ad accelerare l’iter di realizzazione di un vecchio intervento di messa in sicurezza del torrente Longano da oltre 4 milioni di euro, inserito tra i finanziamento della Protezione civile regionale, dopo l’alluvione del 22 novembre 2011.

Il sindaco Pinuccio Calabrò ha chiesto l’insediamento presso la sede di Messina della Protezione Civile di un tavolo tecnico per procedere speditamente con il progetto, creando anche una sinergia con un secondo intervento in fase di progettazione per il ripascimento della litoranea tra Spinesante e Cicerata. Dopo una prima riunione preparatoria, che si è tenuta nei giorni scorsi alla presenza degli assessori Giuseppe Benvegna e Salvatore Coppolino, il primo cittadino ha partecipato ad una conferenza dei servizi, con il dirigente del servizio regionale della Protezione Civile di Messina, Bruno Manfrè, l’ingegnere Antonio Sorge, rup dei lavori per la messa in sicurezza, e l’ingegnere Nunzio Santoro, rup degli interventi di ripascimento della costa. Al tavolo era presente anche il progettista dell’intervento di ripascimento della costa Giuseppe Mallandrino.

Secondo quanto emerso dall’incontro il progetto esecutivo per la messa in sicurezza del torrente Longano, dopo una lunga trafila burocratica, sarebbe alle fasi conclusive del suo iter. Sarebbero stati acquisiti tutti i pareri al progetto esecutivo, ma serva ancora l’approvazione della “Via” per procedere con l’iter di aggiudicazione dell’appalto. L’intervento per il ripascimento della litoranea, finanziate dall’Ufficio del Commissario regionale per il dissesto idrogeologico Maurizio Croce, sarebbe alla fase di progettazione.

La finalità del tavolo tecnico è stata quella di valutare l’opportunità di utilizzare parte dei materiali provenienti dalle opere di pulizia previste nel progetto di messa in sicurezza del torrente Longano per le opere di ripascimento. Il progetto sul corso d’acqua, ricordiamolo, prevede la realizzazione di un’area di contingentamento delle acque del torrente, in caso di piena, a monte dell’abitato di Barcellona, per ridurre la portata del Longano a ridosso della città. La conferenza dei servizi è stata aggiornata a mercoledì 21 giugno.

“La priorità dell’amministrazione – spiega il sindaco Calabrò- è la tutela del territorio e la sicurezza dei cittadini. Ancora oggi il torrente Longano, a distanza di 12 anni dall’alluvione è in condizione di estrema pericolosità e il rischio di un’esondazione si ripresenta ad ogni ondata di maltempo, come accaduto nei mesi scorsi. Ho voluto il tavolo tecnico per seguire passo per passo le fasi che stanno portando all’avvio dei cantieri. Nel contempo stiamo cercando di procedere sinergicamente con un’altra opera a tutela dei cittadini e delle abitazioni: il ripascimento della costa. Entrambe le opere sono importanti per la difesa dell’ambiente e dei barcellonesi e ringrazio quanti stanno mostrando grande disponibilità per raggiungere l’obiettivo finale, gli ingegneri Manfrè, Sorge e Santoro”.