Barcellona, inspiegabile ritardo nella consegna dei tubi per la bretella sul Mela: gli enti coinvolti disertano l’incontro convocato al Comune

Si allungano i tempi per la realizzazione della bretella provvisoria di collegamento per consentire la riapertura del transito sulla litoranea tra Barcellona e Milazzo, interrotto per la chiusura del ponte sul Mela interessato dai lavori di ristrutturazione, che procedono a rilento.

Il ritardo sarebbe stato causato dalla mancata consegnato dei tubi necessari per realizzare il passaggio sul greto del torrente Mela. Secondo le poche informazioni fornite dalla Città Metropolitana di Messina, proprietaria dell’infrastruttura, non sarebbero stati rispettati i tempi delle fornitura, già richiesta a maggio, con uno slittamento dell’apertura della bretella forse a fine giugno. Il condizionale è d’obbligo, considerato la reticenza dimostrata dagli enti coinvolti nell’intervento (insieme alla Città Metropolitana anche il Genio Civile e l’impresa aggiudicataria dell’appalto per i lavori) che hanno disertato un incontro convocato oggi dall’assessore alla protezione civile Salvatore Coppolino a Palazzo Longano: “Alla riunione, organizzata per fare il punto sui lavori di realizzazione della bretella alternativa al Ponte del Mela non ancora iniziati nonostante gli impegni presi, erano stati invitati ufficialmente tramite pec – afferma l’assessore – il Genio Civile in qualità di stazione appaltante dell’opera, la Città Metropolitana che ha competenza territoriale e l’impresa che dovrebbe eseguire i lavori, ma nessuno si è presentato né ha risposto alla convocazione. Quanto accaduto non è stata una mancanza di rispetto verso l’amministrazione comunale, ma nei confronti dell’intera comunità di Barcellona Pozzo di Gotto. Sono stati disattesi tutti gli impegni presi durante il tavolo tecnico in Prefettura in merito all’inizio dei lavori per la bretella. Oltre al danno dei gravissimi disagi che la popolazione di Barcellona Pozzo di Gotto patisce da mesi, si aggiunge pure la beffa della mancata partecipazione alla riunione convocata da questa amministrazione che, voglio ricordare, rappresenta i cittadini. Non mi resta che fare un appello al Prefetto di Messina affinchè intervenga per garantire che gli impegni vengano rispettati e non escludo altre forme di protesta”.

L’assessore Coppolino ha poi sfogato la sua amarezza sul suo profilo social: “A quanto pare ci sono persone che odiano talmente tanto Barcellona e chi ci abita da godere quando qualcuno reca un’offesa a tutta la città…..cmq io sto dalla parte dei Cittadini !!!”