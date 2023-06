Barcellona, i Commercialisti al fianco del Comune per la gestione finanziaria e tributaria: oggi un incontro sulle opportunità fiscali a supporto dello sport

Il Comune di Barcellona Pozzo di Gotto ha sottoscritto una convenzione con l’Ordine dei Dottori commercialisti e degli esperti contabili che prevede l’avvio di una collaborazione sulle materie di gestione economica, finanziaria e tributaria in un momento particolarmente complesso per l’Ente che necessita del contributo di elevate professionalità.

Il protocollo d’intesa, con durata annuale, è stato firmato dal sindaco Pinuccio Calabrò ed in rappresentanza dell’Ordine dei Dottori commercialisti di Barcellona Pozzo di Gotto dalla vice presidente Maria Laura Trifirò.

L’Ordine, in base alla convenzione, senza costi per l’ente, sarà coinvolto nelle attività di consulenza che richiedono le professionalità dei Dottori commercialisti ed in tutte le iniziative per le quali l’amministrazione lo riterrà opportuno, mediante la partecipazione a commissioni, tavoli tecnici, eventi culturali, seminari. Altrettanto importante sarà l’eventuale attività consultiva e il rilascio di pareri nelle materie di competenza. Comune e Ordine dei Dottori commercialisti inoltre collaboreranno in azioni di tutoraggio e monitoraggio dell’uso dei finanziamenti pubblici.

“La convenzione stipulata con l’Ordine dei Dottori commercialisti – spiega l’assessore comunale al Bilancio Santi Calderone – consente al nostro Ente di avere un supporto tecnico da parte di un organismo terzo altamente qualificato. Il Comune potrà contare sull’ausilio di professionisti nelle materie inerenti la gestione economica, finanziaria e tributaria anche attraverso il rilascio di pareri autorevoli. E’ un percorso comune che riteniamo indispensabile in questa fase di analisi dei conti iniziata a febbraio volta a chiarire il reale deficit strutturale dell’Ente. Non dimentichiamo che una recente deliberazione della Corte dei Conti ha sancito una condizione di deficit strutturale prendendo in esame il triennio 2017-2020, periodo che coincide con la conseguente dichiarazione di pre-dissesto e con la presentazione del Piano di Riequilibrio. Un ringraziamento da parte dell’amministrazione va al presidente dell’Ordine dei Dottori commercialisti di Barcellona Stefanelli, ai componenti ed agli iscritti per la disponibilità che hanno dato verso il Comune. E’ nostra intenzione mantenere un’interlocuzione costante nel comune interesse della città”.

Oggi un convegno sulla riforma dello sport e terzo settore

Uno dei primi passi della collaborazione con gli ordini dei dottori commercialisti sarà il focus sulla riforma dello sport che entrerà in vigore dal 1 luglio e sulle principali novità che interessano il settore. Sono queste le tematiche al centro del convegno “Gli enti del terzo settore e gli enti sportivi dilettantistici: novità e tematiche professionali” che si terrà domani, giovedì 15 giugno, a Barcellona Pozzo di Gotto presso la Sala convegni teatro “Vittorio Currò” in via San Giovanni Bosco, 6, dalle 15.00 alle 18.00.

L’assessore comunale allo sport Roberto Molino e l’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Messina, evidenziano l’importanza dell’incontro che servirà ad approfondire le problematiche ed i cambiamenti che investiranno il settore ed invitano ad un’ampia partecipazione anche di tutte le associazioni sportive. Il dibattito si avvarrà infatti degli interventi di esperti relatori che illustreranno le principali modifiche previste dalla riforma, le conseguenze per gli addetti ai lavori ed il ruolo che enti del terzo settore e associazioni avranno e dovranno svolgere a breve.

Porgeranno i saluti istituzionali il presidente dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Barcellona Pozzo di Gotto Salvatore Stifanelli, il vice presidente del Consiglio nazionale dell’Ordine dei Dottori Commercialisti Michele de Tavonatti, il sindaco Pinuccio Calabrò, il presidente ed il vice presidente dell’Ordine dei Dottori Commercialisti di Messina Francesco Vito e Luigi Accordino ed il presidente dell’Ordine dei Dottori Commercialisti di Patti Mario Sciacca.