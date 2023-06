Wonderland: con il diploma ai più piccoli, si dà il via al GREST 2023

Lancio di cappello per i “wonderlini” diplomati e via al GREST 2023

L’emozione grande di aver accompagnato i più piccoli fino al traguardo della fine dell’anno scolastico e l’adrenalina che sale per l’edizione 2023 del GREST: tutto in un unico appuntamento.

Lo scorso 12 giugno, in via Enna n. 11 a Barcellona Pozzo di Gotto, presso la sede di Wonderland si sono succeduti due eventi importanti.

Da una parte, la fine dell’anno scolastico per i bimbi che hanno frequentato l’asilo e dall’altra chi – già in vacanza – è pronto a partecipare alle attività del campo estivo.

Celebre il momento in cui i bambini più piccoli si sono “diplomati” e, in pieno stile americano, hanno lanciato i loro cappelli e dato inizio al divertimento estivo.

“Accompagnare i bambini in ogni fase importante della loro vita è la missione per eccellenza che ci siamo intestati. – ha commentato Domenico Rizzo, CEO di Wonderland – Per festeggiare insieme alle famiglie, oggi abbiamo indetto un aperitivo, una vera festa che possa accompagnarci al prossimo step: il GREST 2023. Non posso che ringraziare di cuore chi ha sempre creduto in noi e in particolare il mio staff e le famiglie che ci scelgono e alle quali cerchiamo di offrire sempre il meglio. La nostra – ha aggiungo – è un’offerta che cerca di ampliarsi in termini qualitativi, offrendo servizi sempre più mirati e di migliore qualità”.

L’impronta montessoriana, il contatto con la natura, il gioco all’aria aperta e lontano dalla realtà virtuale, i sani principi dell’amicizia e del gioco di squadra animano i professionisti dell’azienda barcellonese che offre ai bambini tanto divertimento ma altrettante occasioni di crescita. Si è celebrato questo ieri sera, in un’atmosfera che sa di famiglia e di esperienze uniche e tutte da vivere.

“In diversi momenti della giornata e della settimana – ha concluso Domenico – amiamo impartire loro anche il senso della cura e della protezione e immediatamente diventiamo tutti fratelli, in una famiglia dove i più grande a cura del più piccolo e il più piccolo impara ad avere dei punti di riferimento. Cerchiamo di essere presenti nel migliore dei modi e alleggerire un po’ le famiglie dal tran tran quotidiano.”