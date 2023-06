Il pronto soccorso di Barcellona ancora senza medici e resta chiuso: solo una domanda per i posti a tempo determinato a 100 euro all’ora

Il concorso a tempo determinato per l’assunzione di medici da destinare al Pronto Soccorso di Barcellona, con una paga di 100 euro all’ora, è andato praticamente deserto, con una sola domanda di partecipazione che non permette di riaprire l’unità di primo soccorso del Cutroni Zodda.

Nonostante i lavori di ristrutturazione sono ormai praticamente completati, la funzionalità del reparto resta bloccata dall’assenza di medici e paramedici, dopo che i pochi presenti nel presidio barcellonese prima della chiusura in questi mesi sono stati destinati soprattutto alla stessa unità operativa del Fogliani di Milazzo. Resta da capire cosa accadrà quando inizieranno i lavori di ristrutturazione anche nel presidio mamertino, dove in molti, a tutti i livelli, hanno chiesto l’attivazione di un punto di prima assistenza, senza il trasferimento del servizio a Barcellona, nonostante sia necessario un investimento da circa un milione di euro per la sua realizzazione, con somme che sarebbero sottratte ad altre finalità, come appunto l’assunzione del personale.

La direzione dell’ASP Messina, per riattivare il pronto soccorso di Barcellona, ha già avviato l’iter per il concorso ordinario a tempo indeterminato, ma, se i presupposti sono quelli di una scarsa partecipazione dei medici interessati a ricoprire l’incarico in una struttura priva di molti servizi essenziali, anche con un importante incentivo economico, il finale anche di questo percorso appare già segnato.

L’annunciata attivazione dei reparti di eccellenza di urologia ed ortopedia con la fondazione Giglio non potranno incidere sull’attività ordinaria dell’ospedale, considerato che si tratta di reparti che opereranno essenzialmente con un calendario prestabilito di interventi, e non certo sull’emergenza-urgenza, che dovrà essere garantita dalle altre strutture ospedaliere. La loro presenza probabilmente consentirà di non chiudere completamente il presidio di Barcellona, che senza un pronto soccorso attivo non può garantire il diritto alla salute dei cittadini del comprensorio. Si dovrà attendere che si trovi il personale interessato a rilanciare l’attività dell’ospedale Cutroni Zodda, mettendo a disposizione la sua professionalità, anche in una situazione di evidente carenza di personale e di servizi essenziali. Ci vorrà tempo ed un cambio di passo nelle scelte della politica sanitaria a livello nazionale e regionale, che sono state spesso annunciate, ma mai concretamente messe in pratica.

foto repertorio

Il commento del dott. Paolo Calabrò

“Finora sull’ospedale di Barcellona si è concentrata un’azione così fumosa e contraddittoria da giustificare i risultati scadenti, che sono la logica conseguenza di una gestione inadeguata ed all’insegna della peggiore improvvisazione. Ancora non si è compreso, o non si vuole comprendere, che il Pronto soccorso non è un corpo estraneo od aggiunto al nosocomio, ma va inserito in una struttura che lo supporti e lo affianchi almeno nelle specialistiche di base, nei servizi e nella disponibilità di posti letto. Voglio pensare che quanto sta venendo fuori sia dovuto solamente ad una inadeguatezza della gestione aziendale, magari complicata da una inefficace sponda politica, e non che sia frutto invece di una sottile e raffinata strategia che mira a consegnare quel che resta del cosiddetto ospedale ai privati. A me il dubbio rimane”.