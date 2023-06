Festeggiamenti per il co-patrono San Vito: annullata l’infiorata per il maltempo, confermati gli altri appuntamenti

I festeggiamenti in onore del co-patrono della città, San Vito, a Pozzo di Gotto, sarebbero dovuti proseguire oggi con l’ormai tradizionale infiorata, da realizzare nel tratto compreso tra il sagrato del Duomo di San Maria Assunta e l’ufficio postale di via Palestro. Il maltempo di oggi però ha costretto gli organizzatori ad annullare l’appuntamento, confermando gran parte degli altri momenti liturgici e ricreativi dedicati a San Vito.

“Abbiamo sperato – si legge in un messaggio diffuso da padre Santo Colosi – fino ad adesso in una clemenza del tempo, ma prendendo atto delle avverse condizioni meteo previste per le prossime ore e per domani, il comitato ha deciso di annullare “Infiorata San Vito 2023”, non altrimenti rinviabile. Ringraziamo tutti coloro che hanno dato la loro disponibilità per la sua realizzazione in condizioni favorevoli”.

E’ stato confermato lo spettacolo musicale di stasera alle ore 21 presso il Duomo di Santa Maria Assunta con “Le metamorfosi sonori” e le musica di Fracargio proposte ai flauti da Carmen Mazzeo, alla tastiere da Dario Pino e dalla voce narrante Francesco Lipari. Domani è confermata anche la mostra fotografica e di pittura dell’Ars Vivendi all’Auditorium San Vito. Si svolgeranno regolarmente inoltre le celebrazioni dei Vespri a partire dalle 19 e le Messe di domani alle 8, alle 10.30 ed alle 18.30. La processione del simulacro del Santo si terrà solo in caso di condizioni meteo favorevoli.

Nei giorni scorsi hanno avuto grande riscontro soprattutto tra i ragazzi le iniziative organizzate dall’istituto comprensivo D’Alcontres, con un concerto organizzato ieri sera nel cortile del plesso di via San Vito, e gli appuntamenti con basket e calcio a 5, con la la collaborazione dell’Orsa Basket Barcellona nel plesso Salita del Carmine dell’istituto comprensivo Nino Pino Balotta, e dell’associazione Giochiamo tutti ad Oreto, dove si è tenuto un torneo di calcio a 5.