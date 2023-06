Barcellona, un viaggio nel tempo, alla ricerca e scoperta di antichi sapori, per gli studenti dell’Ic D’Alcontres

Si è tenuto nel cortile dell’Istituto D’Alcontres un viaggio nel tempo, alla ricerca e scoperta di antichi sapori, tra Medioevo, Rinascimento e tradizione popolare siciliana. L’attività rientra nel Progetto, promosso e finanziato dalla Regione Sicilia, “Scuole aperte” – Laboratori di crescita.

L’Istituto ha partecipato al bando sviluppando la tematica dell’arte culinaria nella storia. La cucina, infatti, ha sempre avuto una forte valenza culturale e caratterizza lo stile di vita delle varie popolazioni. Il laboratorio di cucina ha avuto come obiettivo privilegiato quello dell’integrazione e dell’inclusione scolastica.

Al progetto hanno partecipato con autentico entusiasmo 70 ragazzi. Sono stati accompagnati in questo viaggio esperenziale nel tempo e nello spazio, che ha toccato il Medioevo, il Rinascimento e la Sicilia delle tradizioni.

I numerosi ospiti intervenuti hanno partecipato alla manifestazione non da semplici spettatori, ma come “viaggiatori”. Si sono accostati attraverso i sensi a degustare e apprezzare con l’olfatto, il gusto, la vista e l’udito i vari menù presentati. E hanno riportato a casa un bagaglio di sensazioni ed emozioni che trasformano l’attività culinaria in qualcosa di magico.

E’ stato un lavoro che si è sviluppato attraverso un percorso interdisciplinare, tra storia, arte, letteratura, musica e storia del costume. I ragazzi sono stati guidati dai docenti: Lina Caliri, Angela Conti, Tina La Rosa, Salvina Miano e dall’esperta esterna Santina Salmeri. Il progetto è stato coordinato dalla dirigente scolastica dott.ssa Patrizia Italia.