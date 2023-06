Barcellona, si chiudono oggi i festeggiamenti per Sant’Antonio da Padova

Si chiudono oggi i festeggiamenti in onore di SANT’ANTONIO DI PADOVA, sacerdote e dottore della chiesa.

Dopo le messe del mattino e la Solenne Celebrazione Eucaristica presieduta da Monsignor Giovanni Accolla Arcivescovo Metropolita di Messina, Lipari e S. Lucia del Mela, alle 16 è in programma la messa che precede la processione per le vie del quartiere. prevista per le 17.30. È stato rivolto l’invito ai fedeli ad addobbare a festa le strade presso cui si snoderà le processione. Alle 22 si terrà la Solenne Celebrazione Eucaristica presieduta da Fra Pasquale Ghezzi

In questo giorno si può ottenere l’indulgenza plenaria alle solite condizioni, visitando il Santuario