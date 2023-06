Barcellona, tante nuove scoperte nella riedizione del libro sull’artista Giosefatte Causerano di Giuseppe Giunta

Gli approfondimenti condotti sulla figura dell’artista Giosefatte Causerano hanno spinto Giuseppe Giunta, autore della prima edizione del testo sullo scultore barcellonese, ad ottenere dalla Edizioni Smasher una ripubblicazione ampliata nei contenuti che è stata presenta nell’auditorium del parco magg. La Rosa.

All’iniziativa sono intervenuti per i saluti l’assessore alla Cultura Angelita Pino ed i presidenti della associazioni Pro Loco Manganaro e Filicusarte, Salvatore Scilipoti e Caterina Barresi, collaborato alla presentazione del libro.

Per raccontare il libro, introdotto dalla prefazione della prof.ssa Flaviana Gullì, sono intervenuti l’ex responsabile della biblioteca Nannino Di Giovanni, Maria Rosa Naselli, lo studioso d’arte Andrea Italiano, la giornalista Francesca Romeo e l’editrice Carmen Giulia Fasolo, insieme all’autore Giuseppe Giunta, che ha ribadito come i suoi studi su Causerano sono un punto di partenza per conoscere meglio la storia di un artista barcellonese, emigrato in Argentina, finito nel dimenticatoio. Nei ringraziamenti l’autore ha citato il prof. Gino Trapani, insieme a Mario Barresi ed Umberto Mammola, che hanno fornito importanti documenti utili ad arricchire il contenuto del libro.