Barcellona, conclusa la stagione di eventi musicali e concertisti per l’Ic Bastiano Genovese

Si è conclusa la stagione di eventi dell’Istituto comprensivo Bastiano Genovese, l’unico di Barcellona ad indirizzo musicale.

Il concerto dell’Orchestra degli alunni che frequentano le sezioni ad indirizzo musicale in uno all’esibizione dei cori dei plessi della scuola primaria guidati dal M° Antonia Rossello e dal M° Giuseppe De Luca, è stato solo l’ultimo degli appuntamenti che hanno visto ragazzi e docenti impegnati in attività musicali L’istituto può vantare la presenza all’interno del proprio organico di figure di alto profilo che consentono alla scuola di far sviluppare e potenziare le eccellenze in nuce.

Protagonisti di “Suoni e colori al Sud del mondo” sono state le chitarre curate dalla Prof. Mariagrazia Caffarelli, i Violini seguiti dal Prof. Antonio Cicivelli, i flauti traversi della Prof.ssa Daria Grillo, i pianoforti della Prof.ssa Nada Gitto e del Prof. Giuseppe Costa, magistralmente concertati e diretti dal M° Giuseppe De Luca, docente di Musica dell’Istituto.

Durante l’anno scolastico gli alunni hanno partecipato a Concorsi internazionali e rassegne musicali sia come solisti, sia in formazioni cameristiche e pianoforte a 4 mani, (Concorso Mandanici, Concorso Musicale Verdi, Il concorso chitarristico”Memorial Maurizio Norrito” citta’ di Palermo) classificandosi sempre ai primi posti. La giovanissima flautista Maria Beatrice Merlino, ad esempio, si è classificata prima col massimo del punteggio alle audizioni ed è stata inserita nell’orchestra Kids del Teatro Massimo di Palermo.

L’istituto comprensivo “B. Genovese” diretto dalla Prof.ssa Francesca Canale rappresenta un’eccellenza tra le realtà del territorio, anche per l’ampia offerta formativa che propone.