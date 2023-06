Angelo Faraci e Fabrizio Romano ospiti della IV edizione del Festival Cortometraggi “In… Corto”

L’associazione Mutamenti Liberi, organizzatrice della IV edizione del festival cortometraggi “In…corto”, ha ufficializzato la presenza nella giuria del concorso dell’attore Fabrizio Romano, noto per le sue partecipazioni a diversi film, serie tv e opere teatrali.

Fabrizio Romano affiancherà in giuria il Presidente Antonio Alveario e gli altri due componenti Roberta Catanese e Fabio Schifilliti.

Fabrizio Romano, nel suo curriculum, vanta la presenza nel cast de “IL TRADITORE”, di “BAARIA” e de “I CENTO PASSI”, per fare quale esempio, insieme alla partecipazione a diverse serie tv, tra cui IL CACCIATORE, ADESSO TOCCA A ME – PAOLO BORSELLINO, BORIS GIULIANO e IL GIOVANE MONTALBANO.

Angelo Faraci, invece, sarà l’ospite speciale di questa quarta edizione del festival, che ricordiamo si svolgerà a Barcellona P.G., presso l’Auditorium del Parco Maggiore La Rosa, il 30 giugno ed il 1 luglio.

Angelo Faraci è un attore italiano, regista, produttore, produttore esecutivo, scrittore e sceneggiatore. Il primo luglio, durante il Festival, sarà presentato Pietrazita, il Cortometraggio per la Regia e Produzione dello stesso Angelo Faraci, quest’ultimo anche nelle vesti di Attore Protagonista. Il lavoro tratta la famosa leggenda della Pietrazita sui tesori maledetti a Sant’Angelo di Brolo, nei Nebrodi in Sicilia. La storia mette in risalto nel migliore dei modi, come sostenuto dalla Critica e dal Pubblico Italiano, il Sud e la Sicilia magica di un tempo passato tra usi, costumi e tradizioni e il sapore di una conquista oggi persa con l’avvento del virtuale e con un finale a sorpresa con uno sconvolgimento in chiave sociale nel tema del Femminicidio.