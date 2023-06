L’on. Tommaso Calderone presenta l’incontro di formazione politica di Forza Italia del 17 giugno a Torregrotta

L’onorevole Tommaso Calderone, nell’intervista rilasciata a 24live, ha presentato l’incontro di formazione politica di Forza Italia, che si terrà sabato 17 giugno a Torregrotta. Nell’occasione il deputato nazionale ha anche fatto il punto dell’attività parlamentare non solo in commissione giustizia, dove ricopre il ruolo di capogruppo di Forza Italia. L’on. Calderone ha ribadito la sua posizione in favore del ponte sulla Stretto di Messina, ma non è entrato nel merito dello scontro in atto a livello locale tra l’amministrazione Calabrò e il partito di Forza Italia, demandato ogni commento ai coordinatori cittadini Gianluca Sidoti e Domenico Crinò.