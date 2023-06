L’amministrazione comunale di Barcellona Pozzo di Gotto sta partecipando in queste ore alla “Giornata del Verde” organizzata dalla parrocchia di Santa Venera nell’ambito delle iniziative per la Giornata Mondiale dell’Ambiente e che si sta svolgendo oggi dalle 7.30 nel piazzale antistante la chiesa di Santa Venera in via Trapani.

L’evento ha visto la collaborazione della società Dusty che metterà a disposizione due operai, il camion “spazzola” e le attrezzature necessarie per la pulizia (guanti, sacchi, cassone contenitore) da distribuire a quanti vorranno aderire.

L’amministrazione partecipa con entusiasmo all’iniziativa e gli assessori Nicola Barbera (con delega all’Ambiente) e Giuseppe Benvegna (con delega al Verde pubblico e al Decoro urbano) e invitano i cittadini ad essere presenti ad una manifestazione che punta a sensibilizzare sui temi della difesa dell’ambiente e di cura della natura.

Gli organizzatori della parrocchia dopo aver sistemato il campetto di calcio, di pallavolo e la pista per bike, promuovono la Giornata del Verde con l’obiettivo di rendere più pulita e vivibile l’intera zona e gli spazi circostanti la chiesa di Santa Venera.

Le vie interessate sono:

Via Isonzo – Piazza Santa Venera – via Trapani – via Santa Venera – via Rosario Lizio – via Longano, zona Santa Venera Grotta con i vicoli limitrofi alle suddette vie.

Il parroco, padre Vincenzo Puccio, metterà a disposizione il campo di calcio e di pallavolo per spostare i mezzi e facilitare la pulizia delle strade.

L’auspicio degli organizzatori e degli assessori Nicola Barbera e Giuseppe Benvegna è che si registri un’ampia partecipazione dei residenti del quartiere e che l’iniziativa possa essere replicata in altre zone.