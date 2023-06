“Il fantasma di Alessandro Appiani” di Gordiano Lupi

Il prolifico scrittore piombinese Gordiano Lupi è l’autore di un giallo atipico: “Il fantasma di Alessandro Appiani” (Ed. Il Foglio 2023). È un romanzo difficile da catalogare nel mondo editoriale. Si tratta un giallo? Mi sono posto questa domanda appena ho finito di leggerlo. Sì. La protagonista dovrà svelare il mistero di morti misteriose. Ma siamo di fronte a un investigatore per certi versi anomalo, non si tratta di un poliziotto o un detective, ma di una ragazza. La giovane Silvia, insieme all’amico Carlo e al compagno di scuola Luigi, perdutamente innamorato di lei, dovranno svelare un mistero intricato. Il ritmo serrato di alcuni frangenti fa pensare a un thriller, ma lo stile malinconico ricorda “Calcio e Acciaio”, uno dei romanzi più toccanti e commoventi di Gordiano Lupi. Ma c’è anche del fantasy all’interno della storia: la protagonista ha il dono di sentire le voci a grande distanza, specie quelle delle persone in difficoltà.

Chi conosce Gordiano Lupi sa che non è uno scrittore catalogabile ed è proprio questa la forza della sua parola scritta, priva di catene che lo vincolino a un genere. Nella sua lunga bibliografia credo che questo romanzo sia uno dei più belli, e se proprio dobbiamo affibbiargli un genere, io lo catalogherei nella “Narrativa”, quella che spesso viene dimenticata ad appannaggio delle regole dell’editoria.

“Il Fantasma di Alessandro Appiani” è ambientato tra Salivoli e Piazza Bovio, in una Toscana bella e oscura. In paese stanno avvenendo delle morti misteriose, pare siano da ricondurre alla leggenda del Principe Alessandro Appiani e al suo castello maledetto. Silvia, che ha sentito la richiesta di aiuto da parte vittime, si convince che dietro ai delitti ci sia un assassino spietato. La giovane investigatrice si scontrerà con una dura realtà, fino alla sorpresa finale, da scoprire fino in fondo.

Il romanzo nel 2023 è diventato un film girato da Stefano Simone, che è uscito prima del libro, con identico titolo.