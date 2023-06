Barcellona, oggi pomeriggio alle 17.30 la presentata della seconda edizione del libro Giosefatte Causerano di Giuseppe Giunta

Sarà presentato oggi pomeriggio alle 17.30 nella sala auditorium La Rosa la seconda edizione riveduta e aggiornata del libro “GIOSAFATTE CAUSERANO IL GENIALE SCULTORE RISCOPERTO”, scritto da Giuseppe Giunta ed edito dalla Edizioni Smasher.

La pubblicazione della prima edizione del mio libro “Giosafatte Causerano , il geniale scultore riscoperto” edita da Edizioni Smasher, ha fatto sì che il nome dell’artista, adesso conosciuto e apprezzato da molti, riemergesse da altri documenti poco noti, risalenti all’epoca in cui ha vissuto nella nostra città, in modo che ogni particolare della sua vita fosse rispolverato dal dimenticatoio in cui erano stato relegato…”

Ecco la locandina con il programma della serata