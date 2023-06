La Nuova Igea Virtus continua a lavorare sulle conferme: definiti gli accordi con Isgrò e Bucolo

Lo staff tecnico e dirigenziale della Nuova Igea Virtus continua a lavorare alle conferme dei giocatori che continueranno a vestire la maglia giallorossa.

Dopo l’annuncio in conferenza stampa dei rinnovi di Giovanni Biondo e Alessio De Gaetano, la società ha ufficializzato l’accordo per proseguire la loro avventura in giallorosso con Antonio Isgrò e Antonio Pio Bucolo, tra i protagonisti dalla vittoriosa cavalcata verso la serie D.

Antonio Pio Bucolo è un centrocampista under classe 2003, che, nonostante la giovanissima età, è colonna portante della rosa giallorossa sin dal campionato di Promozione 2019-2020. Nel corso degli anni si è guadagnato la fiducia degli allenatori, conquistando sempre più spazio in campo e ritagliandosi importanti minutaggi.

Antonio Isgrò, attaccante classe ’86, è un veterano in maglia giallorossa e che di certo non ha bisogno di presentazioni. Dopo il suo ritorno a Barcellona nel Febbraio del 2021, si appresta a vivere ancora da protagonista la sua terza stagione di fila in questa sua seconda parentesi nella città del Longano.

Sono stati avviati i confronti per la conferma del portiere Staropoli e della mezzala Idoyaga, mentre dovrebbe arrivare a breve una svolta definitiva nelle trattative con Franchina e Silipigni.