Il barcellonese Giuseppe Foti convocato per il Grand Prix d’Italia con i migliori atleti del mondo

Il barcellonese Giuseppe Foti (nella foto il secondo da sinistra) è stato convocato dalla nazionale italiana per World Taekwondo Grand Prix d’Italia, tra i migliori atleti del mondo che si sfideranno fino a domani sul tatami del Foro Italico a Roma

In palio ci sono punti importantissimi per il ranking olimpico al fine di ottenere la qualificazione ai Giochi Olimpici di Parigi 2024.

Tra gli 11 atleti in gara per la Nazionale azzurra, come detto, c’è il giovane talento barcellonese, cresciuto nel vivaio della Tiger’s Den Barcellona P.G. diretta dai fratelli Giuseppe e Fabio Sottile.

Si tratta una straordinaria occasione per questo ragazzo che è riuscito ad emergere e ad imporsi nel panorama italiano e internazionale grazie alle sue eccezionali qualità e soprattutto grazie all’impegno, al sacrificio e alla passione sua, dei suoi genitori e dei suoi maestri.

Nella stessa cornice, lunedì 12 e martedì 13 giugno, si svolgerà la Coppa Italia a Squadre regionali dove, rappresenteranno la Sicilia Nouhaila Ammour, Alex Cassata e Clio Sottile. Si è dovuto invece ritirare a causa di un infortunio il bravissimo Massimo Magazù, mentre Giuseppe Foti, anch’egli titolare, ha deciso di rinunciare per concentrarsi sulla competizione di gran lunga più importante.