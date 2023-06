E’ morto al Policlinico di Messina il motociclista di Barcellona vittima di un incidente autonomo il 28 maggio scorso sull’autostrada A20

Ha lottato per due settimane, ma alla fine non ce l’ha fatta Enzo Rizzo, il motociclista di 60 anni, carabinieri in pensione originario di Gualtieri Sicaminò ma residente a Barcellona.

E’ deceduto ieri sera nel reparto di Rianimazione del Policlinico dove era ricoverato dal 28 maggio scorso per i gravi traumi riportati in un incidente autonomo sull’autostrada Messina-Palermo, poco dopo lo svincolo di Rometta in direzione Palermo. La Polizia stradale ha avviato l’indagine per ricostruire la dinamica dell’incidente, ma non è ancora chiaro se si sia trattato di un malore e o di un guasto meccanico, senza escludere però altre ipotesi.

L’uomo stava rientrando a casa intorno a mezzogiorno, in sella alla Harley Davidson, dopo un giro domenicale insieme ad alcuni amici. Dopo lo svincolo di Rometta, all’interno della galleria artificiale, nel tratto in cui perse la vita alcuni anni fa il giovane barcellonese Noel Chiesini, il centauro ha perso il controllo della motocicletta, sbattendo prima contro un cartello stradale e poi sulla parete della galleria. Trasportato al Policlinico in elisoccorso, era stato sottoposto ad un intervento chirurgico, ma non ha mai ripreso conoscenza fino alla decesso avvenuto ieri sera.