Barcellona, approvato il progetto sicurezza per l’ampliamento della video sorveglianza

Il Comune di Barcellona Pozzo di Gotto si doterà di innovativi sistemi di video sorveglianza puntando a garantire sicurezza ed una serie di servizi in ottica Smart City.

Il progetto presentato dall’amministrazione, nell’ambito del Poc “Legalità 2014-2020 sicurezza urbana”, ha avuto l’autorizzazione definitiva al finanziamento del Ministero dell’Interno. La proposta progettuale, per un importo di 149.733,04 euro, ha registrato il parere favorevole del Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica e nei giorni scorsi è stato esitato il decreto di finanziamento del Ministero dell’Interno – Dipartimento della Pubblica Sicurezza.

“Il finanziamento – afferma l’assessore all’Innovazione Tecnologica Santi Calderone – ci consente di avviare un percorso che porterà il nostro comune a entrare a far parte delle Smart City, per rendere il territorio più a misura d’uomo. Gli impianti di video sorveglianza infatti non hanno soltanto funzione di deterrenza e prevenzione necessari per potenziare i livelli di sicurezza urbana e vivibilità. Oggi le tecnologie consentono di poter rispondere alle esigenze di fruibilità di servizi pubblici o di diffusione delle informazioni sempre più a portata dei cittadini. L’uso combinato delle moderne tecnologie consente, ad esempio, di fornire anche informazioni direttamente al cittadino sul meteo, sull’accesso ai servizi, contribuendo al miglioramento della qualità della vita. E’ un primo passo che guarda al futuro pensando anche al risparmio energetico ed al rispetto dell’ambiente”