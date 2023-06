Lions Barcellona, premiati al Museo didattico Foscolo i vincitori del concorso “Un poster per la pace”

L’Istituto Comprensivo “Foscolo” ha ospitato, presso il Museo Didattico Foscolo, la cerimonia conclusiva e la premiazione del Concorso 2023 #Unposterperlapace promosso da Lions Club Barcellona P.G..

Accolti dalla dirigente Felicia Maria Oliveri, alla presenza del presidente Lions di Barcellona Santina Maiorana e del responsabile progetto “Un poster per la pace” Salvatore Giordano, sono stati premiati gli elaborati realizzati dagli alunni delle scuole secondarie barcellonesi.

Il riconoscimento è stato assegnato per l’I.C. Foscolo all’alunna Carole Josephine Coppolino, per l.C. Capuana sez. Castroreale all’alunna Domiziana Pia Abate, per I.C. Capuana Verga all’alunno Francesco Giaco e per I.C.D’Alcontres all’alunna Ginevra Mazzeo.