Nuova Igea Virtus, dopo Biondo e De Gaetano arriva la conferma anche per Danilo Abbate

La Nuova Igea Virtus ha ufficializzato la conferma del centrocampista Danilo Abbate, classe 1998, che continuerà a vestire la maglia giallorossa anche nella stagione 2023/2024.

Il rinnovo di Abbate, alla sua seconda stagione a Barcellona, si aggiunge a quelli di Giovanni Biondo e Alessio De Gaetano, a conferma della volontà di dirigenza e staff tecnico ci costruire una squadra partendo dalla rosa che la serie D l’ha conquistata sul campo. Si sta adesso lavorando alle altre conferme, dal portiere Staropoli all’attaccante Idoyaga, dal centrale Della Guardia al mediano Vincenzi, fino a Isgrò e altri protagonisti della passata stagione. Come già dichiarato in conferenza stampa, i primi obiettivi sono un centrale di difesa di categoria, che sostituisca il capitato Dall’Oglio, passato a ricoprire il ruolo di direttore sportivo, e di un centravanti che possa garantire un buon senso del gol sotto porta.

In settimana dovrebbe definirsi in un modo o nell’altro anche la trattativa per l’esterno Gabriele Franchina, e lo staff tecnico continuerà a sondare il mercato per costruire un gruppo di juniores di qualità.

Sul fronte organizzativo, è confermato il sopralluogo di giovedì 8 giugno allo stadio per definire le ultime prescrizioni finalizzate all’autorizzazione della commissione provinciale pubblici spettacoli.