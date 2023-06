Barcellona ricorda venerdì 8 giugno il decennale del morte del magg. Giuseppe La Rosa

La sezione Castroreale-Barcellona dei Bersaglieri ricorda, venerdì 8 giugno 2023, il 10° anniversario della morte del magg. Giuseppe La Rosa, caduto in Afghanistan durante un’attentato contro un convoglio italiano impegnato in una missione di pace in Medio Oriente.

Per iniziativa dei familiari sarà celebrata una Santa Messa presso la chiesa di San Francesco di Paola, alle ore 10,30. Al termine della Santa messa sarà deposto un omaggio floreale presso la tomba nel cimitero di Barcellona alla presenza degli amministrazioni comunali.