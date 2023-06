Barcellona, istituito il mercatino del riuso in piazza Convento l’ultima domenica del mese

L’amministrazione comunale di Barcellona Pozzo di Gotto, dopo approvazione del regolamento da parte del Consiglio comunale, è stato istituito il mercatino del riuso, che si svolgerà l’ultima domenica di ogni mese dalle 8 alle 13 in piazza Convento.

Per aderire al progetto, gli interessati potranno prendere visione del regolamento pubblicato sull’Albo Pretorio e presentare istanza al Suap. Non si pagherà suolo pubblico, le richieste di partecipazione possono essere presentate sin da adesso.

“Il mercatino del riuso – spiega l’assessore comunale alle Attività produttive Salvatore Coppolino – nasce dalla volontà di sensibilizzare i cittadini ad un consumo più consapevole riducendo gli sprechi L’obiettivo è sviluppare soluzioni per orientare le scelte dei consumatori verso prodotti e servizi che generano meno rifiuti ma anche promuovere una coscienza ambientale che favorisca il riuso degli oggetti usati e destinati allo smaltimento che invece vengono reimmessi in circuito. Attraverso iniziative come questa da un lato si punta a ridurre la quantità dei rifiuti dall’altro si guarda al risparmio di alcune risorse, sia come materiali che come energia”.

La disciplina regolamentare stabilisce che la partecipazione al mercato sia riservata alla vendita diretta o al baratto da parte di privati non esercenti attività commerciale. Sono ammessi quindi i privati, le associazioni regolarmente costituite che scambiano o vendono in modo sporadico ed occasionale beni di proprietà usati altrimenti destinati alla dismissione o allo smaltimento, le associazioni non a scopo di lucro, le aziende che realizzano durante il mercato attività didattiche e dimostrative legate alla necessità del riuso e alla tutela dell’ambiente (ad es. associazioni ambientaliste, ecc.).

Sono escluse dalla partecipazione le imprese iscritte al Registro delle Imprese della C.C.I.A.A., i soggetti che vendono o espongono per la vendita le proprie opere d’arte, nonché quelle dell’ingegno a carattere creativo, gli hobbisti di cui all’art. 2, comma 2, lett. i) della legge regionale n. 28/99.

Per presentare istanza è necessario compilare apposita modulistica comunale da consegnare almeno 7 giorni prima dell’evento allo Sportello Unico Attività Produttive del Comune di Barcellona Pozzo di Gotto in via del Mare 22. Saranno accettate le richieste di partecipazione fino al numero massimo degli spazi disponibili, secondo l’ordine cronologico di presentazione delle stesse al protocollo generale del Comune. La partecipazione è gratuita.

Il regolamento indica altresì le modalità di utilizzo degli spazi e la tipologia di oggetti che possono essere venduti o barattati o per i quali è previsto il divieto nonché gli obblighi per gli espositori.