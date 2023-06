Barcellona, Forza Italia rivendica l’unità del partito nell’opposizione al sindaco Calabrò

Lo scontro tra l’amministrazione comunale di Barcellona, guidata dal sindaco Pinuccio Calabrò, ed il gruppo consiliare di Forza Italia prosegue, andando oltre alle singole vicende che riguarda la gestione della città.

La polemica sulle indennità di carica, con i botta e risposta di cui abbiamo riferito nella giornata di ieri, è solo l’ultima di una serie di confronti che ormai da febbraio vedono apertamente e pubblicamente distanti la giunta del sindaco Calabrò, espressione di Forza Italia, e il gruppo consiliare dello stesso partito, che dopo contribuito alla sua elezione, ha preso le distanze dalla gestione dell’ente, passando all’opposizione dopo il rimpasto degli assessori nel gennaio scorso.

Nella controreplica del coordinamento cittadino di Forza Italia, oltre a rimandare alla Corte dei Conti la decisione di valutare la legittimità della delibera sull’aumento delle indennità, si ribadisce ancora una volta la posizione ormai distante e distaccata del partito rispetto alla Giunta Calabrò, contestando le divisioni interne riferite del primo cittadino. “Fa altresì sorridere il tentativo di Calabrò – si legge nella nota – di voler delegittimare il partito che ha permesso la sua elezione, facendo credere che esistano “parti”, “correnti” o riferimenti… Vogliamo in maniera ufficiale comunicare a Calabrò che Forza Italia, a Barcellona Pozzo di Gotto, è, è stata e rimane in Città un partito unico e unitario, così come rappresentato in Consiglio Comunale, e continuerà l’azione di opposizione ad un sindaco che non ne rispecchia, a nostro modo di vedere, né i valori né le ideologie”.