Karolus, l’ultimo romanzo storico di Franco Forte

Karolus è l’ultimo immenso lavoro di Franco Forte, edito da Mondadori. È facile intuire che si tratti della storia di Carlo Magno, il giovane uomo incoronato imperatore del Sacro Romano Impero all’età di 20 anni.

La Storia, quella vera delle fonti storiche, è racchiusa in un romanzo vasto, dove le pagine scorrono senza accorgersi nemmeno che siano 700.

I personaggi realmente esistiti e quelli di fantasia si intrecciano in una macchina narrativa perfetta per conoscere la Storia, quella che sui libri di scuola può apparire noiosa, finalizzata solo per le interrogazioni scolastiche.

Karolus trasforma la monotonia dello studio in una piacevole lettura per essere parte di un passato che diventa attualità, e dovrebbe essere il monito per non incorrere nuovamente negli errori dei nostri predecessori.

Franco Forte ci tira dentro il cuore pulsante e i pensieri di Carlo Magno, l’imperatore, ma soprattutto l’uomo, con emozioni e debolezze, genialità e coraggio.

E poi ci sono le donne, che sono fondamentali nelle scelte del condottiero, che, anche prima delle battaglie, chiede consiglio alla madre o alla prima moglie, di cui si fida più dei suoi generali.

Le donne nel tempo sono state private del ruolo di protagoniste e spesso vengono citate come comprimarie, ma Franco Forte in tutti i suoi romanzi le fa uscire dalle quinte in cui la storia le ha relegate, dando loro lo spazio e l’importanza che meritano.

La storia-studiata non ci mostra mai il lato umano delle persone che l’hanno scritta, i pensieri, le gioie, le paure, gli amori, i dolori. Si tratta di una cinepresa che dall’alto fotografa i fatti. La forza di questo romanzo storico invece è la capacità dell’autore di tirarci dentro gli avvenimenti: lo sbuffo dei cavalli, il clangore delle spade, il sudore e la paura prima degli scontri, le emozioni di un giovane uomo che sta per essere incoronato imperatore.

La storia che conosciamo è priva di quei sentimenti che Franco Forte ci fa vivere e cuce sulla nostra pelle con la maestria di un sarto, e dopo l’ultima pagina la Storia ci resta dentro, come una radice che non può più morire.