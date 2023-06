I ragazzi dell’Ic Terme Vigliatore hanno aderito al progetto “il mondo di Titò” di Cettina Marziano

Essere chiamati a realizzare un proprio “avatar” che gli servisse a poter creare un proprio album dove troveranno tutti gli alunni della quinta classe primaria e prima classe secondaria di primo grado di tutto l’Istituto Comprensivo “Terme Vigliatore”.

E’ stata questa la sfida che i ragazzi dell’istituto hanno accettato di buon grado, stimolati a ciò da tutte le docenti di Italiano, la cui referente è stata la professoressa Gina Ingegneri. Il progetto alla fine ne è sortito un risultato eccezionale ed ha fatto nascere nei ragazzi una voglia di accettare le sfide che il mondo giornalmente gli offre a partire dall’informatica.

Durante l’incontro finale, gli alunni hanno anche dimostrato alte capacità di conoscenze e di apprendimento anche del mondo del lavoro, affrontando anche tematiche come l’amicizia, il bullismo, l’inquinamento, il razzismo e anche l’amore per gli animali. I ragazzi si sono divertiti cantando, recitando poesie create da loro stessi e tanto altro ancora il tutto ispirato dal libro letto in comune da entrambi le classi ponte intitolato “costruttrice di desideri” dalla collana Tito e dall’idea di Cettina Marziano. Il progetto pilota è intitolato “il mondo di Titò” ed è nato da una idea ambiziosa e pazzescamente realizzabile della stessa Marziano. “Ci proponiamo – ci ha detto la Marziano – di cercare di promuovere l’imprenditoria creativa sul nostro territorio che cerca di sfruttare le risorse nel rispetto delle regole della comunità. Creare lavoro per produrre benessere. Ovviamente per fare questo è necessario individuare i vari talenti e le risorse umane del territorio per poi assemblarli nel pensiero di lavoro collettivo e soprattutto propositivo. Titò è una di quelle risorse ricercate che vive e cresce in un ambiente dove gli stimoli, le avversità e gli affetti si intrecciano in maniera tale da poter realizzare il proprio sogno. Il sogno-conclude- non è quello di “vissero felici e contenti” ma è un grande inizio ”e adesso siamo pronti a volare”. E’ ovvio che molti si chiederanno chi fosse Titò. Lei è una ragazzina di 8 anni che rappresenta tutti coloro che si impegnano a fare e a costruire con atteggiamento positivo e soprattutto propositivo la vita. E’ certamente un personaggio nato dalla fantasia. Titò infatti può dire e fare qualsiasi cosa serva per realizzare un mondo migliore, senza però essere identificata. Nel suo mondo lei è pronta ad accogliere ogni tematica, anche complessa, per restituirla semplificata ad un pubblico di giovani giovanissimi. Il progetto si interfaccia con famiglie e insegnanti affinché possano approfondire i temi proposti. Da questa favola i bambini potranno ricevere sicuramente un insegnamento positivo e morale”.

Ben vengano quindi queste iniziative perché hanno dimostrato che i bambini se stimolati come in questa occasione, possono dare il meglio di sé e proiettarli positivamente nella società del loro futuro.