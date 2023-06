Barcellona Basket, si lavora su tutti i fronti per preparare la stagione di serie B interregionale

La società del Barcellona Basket 4.0 sta lavorando su tutti i fronti per allestire una squadra adeguata ad affrontare un torneo di serie B interregionale che si preannuncia ricco di emozioni.

I dirigenti della nuova società, che acquisirà il titolo dell’Orsa Barcellona, oltre all’obiettivo di allargare ulteriormente i numeri dei soci, si stanno concentrando sull’aspetto centrale della ristrutturazione del PalAlberti, dove sono necessari interventi strutturali di cui il Comune può farsi carico solo in parte, considerato i tempi burocratici richiesti alla pubblica amministrazione. La società ha così rilanciato l’iniziativa Bonus Sport 2023, i cui termini sono stati riaperti Il 30 maggio. Lo Stato dà la possibilità alle aziende che effettuino erogazioni liberali alle ASD come il Barcellona Basket che gestiscono impianti sportivi di ottenere un credito di imposta pari al 65% della somma erogata. Il credito di imposta sarà utilizzabile in tre annualità, dal 2023 al 2025. L’importo massimo erogabile è del 10 per mille del fatturato dell’azienda.

Piccolo esempio: un’azienda che fattura 1.000.000 di euro potrà effettuare un’erogazione liberale per un importo massimo di 10.000 euro, ricevendo un credito di imposta di 6.500 euro.

“La nostra associazione – chiarisce il ds Renzo Crisafulli – ha deciso di omaggiare le aziende, che vorranno partecipare a questa iniziativa, con un pacchetto pubblicitario proporzionato all’erogazione effettuata. Il PalAlberti è la casa dello sport barcellonese. Tutti insieme possiamo renderlo ancora più bello. Contattaci per conoscere le tempistiche di questa iniziativa!”.

Contestualmente è iniziata la fase di costruzione del nuovo roster, che potrà contare su un solo straniero. Sabato scorso si è tenuto un primo stage per gli atleti nati del 2004, 2005 e 2006, con un ottimo riscontro i tecnici giallorossi, che stanno sondando il mercato per scovare gli elementi adatti a garantire l’obiettivo della permanenza di serie B interregionale.