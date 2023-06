Nuova Igea Virtus, domani pomeriggio sul lungomare di Cicerata sarà presentata la nuova dirigenza

La nuova dirigenza della Nuova Igea Virtus si presenta ufficialmente domani pomeriggio alle 17 presso il ritrovo Vistamare di Cicerata, a Barcellona Pozzo di Gotto.

Sarà l’occasione per conoscere il nuovo organigramma societario, guidato dal presidente Massimo Italiano. Al suo fianco ci saranno i vice presidenti, Sara Torre e Giuseppe Di Bartola, e l’intero gruppo dirigente, il tesoriere Carmelo Imbesi, il segretario Domenico La Cava ed i soci Santi Torre, Giovanni Maio, Marco De Pasquale, Sebastiano Barca, Antonio Suppa e Nino Recupero.

Sarà la prima occasione per illustrare il progetto pluriennale della società, che punta soprattutto a consolidare la presenza della Nuova Igea Virtus in serie D, con un programma sostenibile a livello economico ed organizzativo. Dopo aver definito il budget per la costruzione della squadra, il primo passo dei dirigenti e dello staff tecnico, composto dal dg Benedetto Bottari, dal ds Maurizio Dall’Oglio e dal tecnico Pasquale Ferrara, è quello di definire le conferme dei giocatori che rientrano nel progetto giallorosso.

Tra i primi nomi su cui si sta lavorando c’è l’esterno Gabriele Franchina, fedelissimo del tecnico Ferrara, con cui è stato avviato un confronto che al momento vede distanti le parti tra la proposta della società e le richieste del giocatore. Le prestazioni del ragazzo, soprattutto nell’ultima fase della stagione, potrebbero giustificare un aumento delle preteste dello stesso Franchina, che però non troverebbe riscontro nella politica adottata dalla società in merito al monte ingaggi per la prossima stagione. La situazione è quindi ancora tutta da definire ed nei prossimi giorni si potrà avere maggiore chiarezza sulla scelta del giocatore, che probabilmente è richiesto anche da altre società di Eccellenza e serie D. Franchina dovrà decidere se proseguire il percorso di crescita iniziato l’anno scorso in maglia giallorossa, con un tecnico che ne ha esaltato la qualità, accettando la proposta economica della società, oppure se cambiare squadra ed affrontare una nuova esperienza.