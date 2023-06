Judo, un oro ed un bronzo per il Team Cicero Judo nella Coppa Nazionale CSEN 2023

E’ ottimo il bilancio della Team Cicero Judo nella Coppa Nazionale CSEN 2023, che si è tenuta presso il Palazzetto Spartaco Baldinelli di Velletri.

Il Team, guidato dal Maestro Salvatore Cicero, ha partecipato alla competizione prendendo parte in diverse categorie di cinture e pesi. Fra gli atleti in gara alla Coppa Nazionale CSEN, la competizione ha visto gareggiare Giuseppe Cicero per gli Esordienti A della categoria 36 kg, che ha conquistato la Medaglia d’Oro. La giovane promessa si è distinta in una tre gare di tutto rispetto, nelle quali la sua tecnica promettente gli ha permesso di guadagnarsi meritatamente il primo posto.

Altra medaglia conquistata da Domenico Catanesi in gara per gli Esordienti B categoria 50 Kg: alla sua prima competizione condita da attese pressoché infinite e lungaggini tecniche che hanno alimentato la crescente emozione del ragazzo, raggiunge con soddisfazione la medaglia di bronzo. Ad accrescere le buone aspettative del Maestro Cicero e del Team anche le apprezzabili prestazioni di Matteo Corrado nella categoria Cadetti 60 Kg e dei fratelli Valeria e Giuseppe Cingolani, alla loro prima esperienza su un tatami ufficiale, anch’essi in gara fra i Cadetti e rispettivamente nella categoria 63 kg femminile e 60 kg maschile.

In questo contesto, la giovane Valeria Cingolani ha raggiunto la 7^ posizione in classifica. Più faticose ed impegnative le gare per i Cadetti di categorie di peso superiore Mattia Marino, Mario Mazzeo e Domenico Calabrò che, per questioni di età e di un maggior livello generale di esperienza, si sono battuti con avversari piuttosto impegnativi, pur realizzando una buona prestazione e riuscendo a tenere alto l’impegno e il morale in gara. I ragazzi sono desiderosi tuttavia di realizzare un miglior risultato nella prossima competizione.