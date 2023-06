Un lettore di 24live ha segnalato alla redazione le condizioni in cui si trovano alcuni pali della luce lungo la via Longano in direzione Santa Venera.

I ferri arrugginiti hanno fatto saltare il cemento esterno ammalorato dei vecchi pali e sono ormai ben visibili, con il rischio che in caso di un’altra giornata di vento forte, come quella registrata qualche settimana fa, possano cedere con il conseguente pericolo per i passanti.