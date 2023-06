Barcellona, la solidarietà di Forza Italia alla consigliera Pirri dopo lo scontro in aula con il presidente Pino

Forza Italia Barcellona, in tutte le sue componenti, ha voluto esprime la piena solidarietà nei confronti della consigliera comunale Lidia Pirri, dopo il duro confronto verbale durante l’ultima seduta del civico concesso con il presidente Angelo Paride Pino.

“La consigliera – afferma il coordinatore cittadino Gianluca Sidoti – è stata fatta oggetto, durante la seduta del civico consesso di mercoledì sera, di atteggiamenti a dir poco intimidatori da parte del presidente del consiglio Angelo Paride Pino. Quest’ultimo, e non è la prima volta, ha cercato di comprimere la libertà di espressione in aula del consigliere Pirri, interrompendone continuamente gli interventi e culminando addirittura con il comminarle un’espulsione, peraltro sanzione non prevista dal regolamento che disciplina il funzionamento del consiglio comunale, come prontamente fatto notare durante la seduta di ieri”.

Sidoti sottolinea come, in presenza di condotte dei consiglieri che ledano la rispettabilità del consiglio comunale, e che comunque non vanno confuse con i toni spesso accesi ma nei limiti della normale dialettica politica che spesso caratterizzano i dibattiti in aula, il presidente può al massimo togliere la parola, non certo espellere.

“Non ritenendo ammissibile quanto accaduto – conclude Sidoti – in quanto lesivo del pieno e corretto esercizio da parte dei consiglieri comunali della loro funzione rappresentativa del corpo elettorale, Forza Italia preannuncia che, nei confronti del presidente Angelo Paride Pino, porrà in essere ogni iniziativa presso i preposti uffici al fine di accertare la liceità o meno della sua gestione dei lavori d’aula. Invitandolo, a margine, a tenere un atteggiamento equidistante rispetto a tutti i componenti del civico consesso, a prescindere dal posizionamento politico di questi, in ossequio alle funzioni dell’incarico che ricopre, e esortandolo a studiare più approfonditamente il regolamento del consiglio comunale, cosa che alla luce dei recenti svarioni di cui si è reso protagonista, evidentemente si rende necessaria”.