Barcellona, avviati i lavori di ripristino dell’argine del Longano alla fine della via del Mare

Sono iniziati i lavori finanziati dall’Autorità di Bacino con un provvedimento di somma urgenza, sul tratto di argine alle foce del torrente Longano crollato nel dicembre scorso, in occasione dell’alluvione che ha colpito il comprensorio di Barcellona.

Gli operai della ditta incaricata hanno provveduto alla realizzazione di parte del muro d’argine e procederà a completare l’intervento nelle prossime settimane, per consentire la riapertura dell’ultimo tratto della via del Mare, attualmente interdetta al transito, con il doppio senso di marcia lungo la via Spinesante per consentire l’attraversamento sul ponte del torrente Longano in direzione Palermo Messina.

“Siamo soddisfatti – afferma il sindaco Pinuccio Calabrò – perchè in cinque mesi, grazie all’interlocuzione con l’autorità di Bacino siano riusciti ad avviare il ripristino dell’argine, come purtroppo per diverse motivazioni non era stato fatto in passato, dopo l’alluvione del 2011. Ci sono tratti del torrente Longano e del torrente Idria, nella zona di Pozzo Perla, dove sono stati fatti solo interventi provvisori. Con i fondi del Pnrr avremo le risorse per ripristinare queste situazioni di pericolo, in caso di un’ulteriore piena dei due corsi d’acqua”.