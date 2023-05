Costituita l’ASD Barcellona Basket 4.0, definita le cariche tra i 27 soci fondatori: porterà in serie B interregionale il titolo dell’Orsa Barcellona

Sono 27 i soci fondatori dell’ASD Barcellona Basket 4.0, società costituita per rappresentare la città di Barcellona Pozzo di Gotto nel prossimo campionato di Serie B Interregionale. L’assemblea costituente che si è tenuta ieri sera ha consentito di definire la denominazione e la ratifica del nuovo logo, scelto con un contest online sulla pagina social delle nuova società

L’incarico di presidente è stato affidato all’avvocato Massimo Romano, già presidente dell’Orsa Barcellona, che sarà affiancato dal vicepresidente Antonio Russo, imprenditore nel settore immobiliare, e dal segretario Andrea Sottile, imprenditore nel settore ottico.

Il logo scelto dei tifosi su sfondo giallorosso è stato realizzato dal grafico Salvo Molino e raffigura un orso che ruggisce, con un piccolo omaggio all’Or.Sa. Basket e all’impresa sportiva che ha realizzato lo scorso sei maggio.

Il nome della nuova società come riferito dai soci vuole essere un omaggio ai quattro periodi sportivi che hanno caratterizzato la storia cestistica recente nella città del Longano. Gli anni novanta con la Cestistica Barcellona e la prima storica promozione in Serie A2, la Cocuzza Barcellona nei primi anni duemila e le promozioni dalla C2 alla B2, il Basket Barcellona e il ritorno in Serie A2 e infine l’Or.Sa. Basket Barcellona che recentemente ha conseguito la promozione nella nuova Serie B Interregionale e nelle prossime settimane provvederà a cedere il titolo gratuitamente alla nuova società, che porterà avanti la quarta era del basket barcellonese.