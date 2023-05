Barcellona, scintille in consiglio comunale: bocciata la delibera sulla tariffe Imu proposta dell’Amministrazione

E’ stata una seduta di consiglio comunale molto animata quella che si è tenuta ieri sera a Palazzo Longano. Si sono infatti mostrate evidenti le difficoltà nella tenuta della maggioranza consiliare che sostiene la giunta Calabrò.

Il dato più evidente è stata proprio la bocciatura della delibera sul regolamento delle tariffe Imu per il 2023, con i gruppi di maggioranza che hanno garantito il numero di voti necessario per il via libera del provvedimento proposto dall’Amministrazione. La discussione in aula è proseguita anche sul regolamento della Tari, che, dopo un confronto con l’opposizione di centrosinistra, la quale ha chiesto un approfondimento per valutare alcune modifiche legati ai dati della raccolta differenziata, è stata ritirata dall’assessore al Bilancio Santi Calderone, considerato che i termini rigidi per l’approvazione del 31 maggio sono stati prorogati. Le successive mozioni sono stati approvate dai gruppi d’opposizioni, in alcuni casi con il voto della maggioranza, con un accesso confronto sull’assegnazione del servizio di comunicazione per il Teatro Mandanici. La richiesta di procedere al ritiro del provvedimento ha raccolto anche in questo caso il favore dell’aula, con solo sette consiglieri di maggioranza che hanno partecipato al voto finale.

Lo scivolone della maggioranza, con tante assenze tra gli scranni che dovrebbero sostenere la giunta Calabrò, ha spinto alcuni consiglieri d’opposizione, sia di centrosinistra, sia di centrodestra, a rinnovare l’invito al primo cittadino di ridare la parola ai cittadini, attraverso il voto.

Gli animi già tesi si sono inaspriti soprattutto tra il presidente del Consiglio Angelo Paride Pino, ex espressione di Forza Italia, e Lidia Pirri, consigliere del gruppo forzista, con una serie di reciproche attacchi in aula, culminati con la richiesta del presidente di lasciare l’aula per i continui interventi senza autorizzazione rivolto alla consigliera, che a sua volta ha lamentato i continui tentativi di interromperla durante la discussione in aula.

Resta il dato di fatto che la maggioranza ha mostrato la sua debolezza nei numeri, con il rischio per l’amministrazione di dover percorrere una strada tutta in salita per i provvedimenti amministrativi in cui è necessaria l’approvazione da parte del Consiglio Comunale per la loro attuazione.