Barcellona, percorso di legalità del Lions Club: gli studenti a confronto con le istituzioni in carcere, al comune ed in tribunale

Il Lions Club di Barcellona ha promosso stamattina un percorso legalità per gli studenti delle scuole secondario di secondo grado della città del Longano.

I ragazzi, accompagnati dai docenti degli istituto Itt Lssa Copernico, Itet Fermi, IIIS Ferrari e IIS Medi hanno incontrato la direttrice del carcere Madia Romina Taiani, l’assessore alla pubblica istruzione Viviana Dottore nell’aula consiliare di Palazzo Longano, ed il presidente del tribunale Giovanni De Marco, insieme alla presidente del Lions Barcellona Santina Maiorana ed al past president Nino Levita.

Per gli studenti c’è stata la possibilità di rivolgere tante domande, per provare a soddisfazione le loro curiosità sul funzionamento di strutture pubbliche come il carcere, il Comune ed il Tribunale.