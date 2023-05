Il comune di Merì ha aderito al progetto “un albero per il futuro”: piantata la talea della legalità dell’albero Falcone

La sala consiliare del comune di Merì ha ospitato un incontro sul tema del rispetto ambientale e della legalità, in ricordo del giudice Giovanni Falcone, alla presenza degli alunni della scuola primaria e secondaria di I grado di Merì con una delegazione di studenti dell’i.i.s. “Guttuso” di Milazzo e dell’i.t.t. “Copernico” di Barcellona P.G..

Durante l’incontro sono intervenute le autorità militari del paese, la dirigente scolastica dell’i.c. D’Alcontres, Patrizia Italia, il parroco e le associazioni Anpas, Club Radio c.b, Pegaso e “Paolo vive”, con il presidente Tindaro Di Pasquale.

La manifestazione era inserita nel progetto nazionale, a cui ha aderito il Comune, “un albero per il futuro”, ideato dal Ministero per la transizione ecologica e i carabinieri della biodiversità che prevede la creazione di un un bosco diffuso in tutta la penisola.

Il tenente colonnello Giuseppe Micalizzi del comando di Reggio Calabria ha tenuto una lezione ai ragazzi sull’importanza degli alberi per il nostro pianeta e sulla lotta alla mafia e ha portato in dono una talea “dell’albero di falcone” che è stata piantata nelle aiuole antistanti il palazzo municipale come simbolo di attenzione dell’intera comunità ai valori della sostenibilità, della legalità e della speranza per un mondo migliore.

Gli alunni delle scuole, in segno di omaggio e partecipazione attiva, con la guida delle loro bravissime insegnanti, hanno recitato poesie canzoni e realizzato un flash mob.

L’amministrazione comunale attraverso il sindaco Filippo Bonansinga e l’assessore Rosanna Alleruzzo, ha espresso la soddisfazione per il fatto che anche Merì sia entrata a far parte del bosco nazionale della legalità.