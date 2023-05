Dissesto finanziario a Barcellona, Città Aperta chiede le dimissioni di sindaco Pinuccio Calabrò

I consiglieri comunali del movimento Città Aperta, Antonio Mamì, Raffaella Campo e Gianluca Sidoti, hanno rilasciato un’intervista esclusiva al direttore di 24live Giuseppe Puliafito, per esprimere la loro posizione sulla crisi finanziaria del Comune, ormai destinato al dissesto per l’impossibilità di far quadrare il bilancio di previsione 2023.

Il gruppo d’opposizione, attraverso le parole dei suoi rappresentanti in consiglio comunale, ha ricordato il confronto dell’ultima campagna elettorale sul tempo delle difficoltà economiche dell’ente, sottolineando come l’immobilismo dell’attuale amministrazione, che si è affidata ad esperti ed assessori al bilancio che non hanno raggiunto l’obiettivo della massa in sicurezza dei conti, annunciato trionfalmente nel 2021. Città Aperta non imputa all’attuale sindaco il buco nel bilancio di circa 15 milioni di euro, perchè frutto dell’attività amministrativa degli anni precedenti, ma il mancato intervento al momento del suo insediamento, quando la situazione dei conti del Comune era già compromessa. Secondo l’opposizione, si sarebbero ridotti i tempi per rimettere in ordine il bilancio dell’ente e abbassato l’entità del debito. Per questo chiedono le dimissione del sindaco Pinuccio Calabrò e la possibilità di ridare ai cittadini la scelta di chi dovrà gestire questa emergerza.