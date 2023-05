Edoardo Bavastrelli nel ricordo di Marcello Crinò, tra giornalismo, musica e poesia

Appresa la notizia delle scomparsa di Edoardo Bavastrelli, protagonista della storia culturale di Barcellona, abbiamo raccolto il ricordo dell’architetto Marcello Crinò, che così lo ha ricordato e raccontato:

Ieri Edoardo Bavastrelli (nato a Barcellona nel 1951) ci ha lasciati. Da tempo stava male e si trovava in una casa di riposo. Si era laureato in legge, all’Università di Messina, con una tesi su ”Diritto Internazionale sull’istituto della rappresaglia armata nei Paesi Medio-Orientali”. Si era anche diplomato in pianoforte presso il Conservatorio messinese. Aveva lavorato presso la Soprintendenza ai Beni Culturali, prima nel sito archeologico di Tindari, e successivamente nella sede di Messina, dove si occupava del settore dei beni librari.

Ma Edoardo era conosciuto soprattutto per la sua attività giornalistica, avendo collaborato prima al “Giornale di Sicilia”, come corrispondente da Barcellona e Castroreale, poi al mensile “il Punto” di Bartolo Cannistrà, e successivamente con altre testate, come il “Corriere del Mezzogiorno”, il mensile “la molla”, organo del MO.DI.CU. di Pippo Messina, il mensile “Comunità”, del quale era stato redattore capo della piccola redazione di Barcellona. Su Radio Sicilia 1 conduceva una rassegna settimanale di attività culturali nella provincia di Messina. Con Carmelo Ceraolo (Legambiente) aveva curato un libro sui beni culturali anche meno noti di Barcellona Pozzo di Gotto. Si occupava in prevalenza di argomenti culturali: dall’arte alla musica, alle tradizioni popolari. Con numerosi articoli aveva fatto conoscere le due processioni del Venerdì Santo cittadino, il canto della “Vexilla”, si era interessato anche alla figura di Placido Mandanici, del teatro cittadino nel periodo in cui il grande assente era il Mandanici. Insomma, un personaggio di grande cultura, con una vasta conoscenza della musica classica, sinfonica, operistica (sapeva esporre a memoria le intrigate trame della lirica, era un ammiratore di Giacomo Puccini). Conosceva molto bene la musica contemporanea, tanto che la mia iniziale conoscenza dei musicisti del Novecento la devo proprio a lui, così come devo a lui lo stimolo per invitarmi a scrivere sulle testate locali, introducendomi nella redazione del Punto di Bartolo Cannistrà.

Suonava abitualmente l’organo durante le funzioni religiose nella chiesa di San Giovanni e nella basilica di San Sebastiano, ed una sola volta si esibì al pianoforte. Ecco quanto scrissi sulla Voce del Longano on-line in quell’occasione: ”Il giorno dopo ancora musica, all’ex Monte di Pietà, dove il pianista Edoardo Bavastrelli ha organizzato un Concerto-conferenza in occasione del primo centenario del terremoto di Messina e Reggio Calabria. Personaggio versatile, giornalista pubblicista, scrittore, poeta e musicista, Bavastrelli, 57 anni, nonostante suoni da sempre l’organo nelle chiese, è al suo primo concerto pubblico per pianoforte. Presentato dal preside Francesco Speciale, ha intrattenuto il pubblico parlando di musica, musicisti e teatri musicali in Sicilia e Calabria tra fine ‘800 e i primi anni del ‘900. Ha poi eseguito e commentato un vario programma di brani, da Vivaldi a Mozart, passando per Brahms, Chopin, Puccini, fino a Theodorakis, Bizet e Strauss sr., suonando a memoria e quasi incarnando il mito del pianista estroso e sopra le righe immortalato nella letteratura e nel cinema.”

In conclusione lo voglio ricordare anche come poeta, avendo pubblicato diverse raccolta di poesie, e un racconto lungo “Cose di tonnara”.

Marcello Crinò