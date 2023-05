Comunali 2023, raggiunto il quorum a Tripi, confermato il sindaco uscente Michele Lemmo

Nessuna sorpresa a Tripi, per le elezioni comunali 2023, che hanno portato alla conferma del sindaco uscente Michele Lemmo.

Il primo cittadino non aveva concorrenti diretti, perchè non c’era una lista con cui confrontarsi, ma ha dovuto attendere l’esito dell’affluenza alla urne e della percentuale dei voti validi per festeggiare la prosecuzione del suo mandato alla guida dal paese collinare. Per lui c’è stato un plebiscito con 412 preferenze sui 415 votanti per l’elezione del sindaco, ben oltre la soglia del quorum necessario per rendere valida la consultazione elettorale. Al consiglio comunale sono stati 497 voti per lista Lemmo Sindaco, che sarà presente con tutti i suoi componenti nel nuovo consiglio comunale.

Era già stata definita in campagna elettorale la composizione della giunta, che vedrà al fianco del sindaco Lemmo, Nino Tomasino, Vincenzo Italiano, Carmen Merlino e Nello Cassata, nella foto con l’assessore uscente Dario Monforte.