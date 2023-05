Dissesto finanziario del Comune: l’opposizione di centrosinistra non fa sconti a nessuno

Il dissesto finanziario del Comune di Barcellona appare ormai inevitabile e presto saranno definiti i tempi per l’avvio di una procedura già vista a Milazzo, che si è conclusa in quel caso dopo tre anni.

L’impossibilità a far quadrare il bilancio 2023 per l’amministrazione comunale è stata comunicata ai capigruppo consiliare nella riunione di giovedì e dall’opposizione di centrosinistra si ricordano i dubbi e le perplessità sollevati già durante la precedente amministrazione nel momento in cui venne proposto il piano di riequilibrio. Gli effetti di quella procedura sono adesso evidenti e non hanno portato ai risultati auspicati, con la conseguenza che adesso con un “buco di bilancio” di oltre 15 milioni di euro, trovare la quadratura è diventato impossibile. Si andrà quindi verso il dissesto, per risanare i conti della città e provare a ripartire da zero, lasciando alla Corte dei Conti il compito di accertare le eventuali responsabilità di amministratori e funzionari nella gestione di questa crisi finanziaria che si trascina da almeno sei anni.

L’opposizione di centrosinistra, quella che fin dalla campagna elettorale si è confrontata anche su questi tempi, con la maggioranza di un centrodestra, allora compatto e adesso diviso al suo interno, ha espresso la sua posizione attraverso i due capigruppo consiliari, Antonio Mamì di Città Aperta e David Bongiovanni del Partito Democratico.

Mamì (Città Aperta): “Non si può più nascondere la realtà, via al risanamento dei conti pubblici”

“La situazione finanziaria dell’Ente appare molto grave ed il destino del nostro Comune sembra essere quello di approdare al dissesto finanziario in tempi brevi. Avevamo segnalato sin dall’approvazione del piano di riequilibrio come il temporeggiare su certe scelte avrebbe soltanto fatto perdere tempo e soldi ai cittadini barcellonesi e così è stato. Adesso va preso atto responsabilmente della situazione, senza più nascondere la realtà, in modo che la città si possa mettere su un percorso di risanamento che consenta, al contempo, conti sani ma anche spazio di manovra per ridare slancio una città che vive nella rassegnazione. Verrà anche il tempo di distribuire le responsabilità politiche per chiarire alla cittadinanza chi ha sempre cercato di dire la verità, anche quando scomoda, e chi ha mostrato realtà inesistenti prendendo in giro i cittadini”.

Bongiovanni (Pd): “L’unica gesto dignitoso sarebbe rassegnare le dimissioni”.

“C’è voluto tempo, ma i fatti ci hanno dato ragione: per cinque anni abbiamo ripetuto in ogni occasione che i conti del comune di Barcellona erano ben più gravi di quello che appariva nei bilanci e questo avveniva allo stesso modo sia durante l’amministrazione Materia che in quella Calabrò, il cui strettissimo rapporto di continuità è testimoniato, tra le altre cose, proprio dall’aver avuto per lungo tempo lo stesso assessore al bilancio. Ricordiamo tutti le dichiarazioni trionfalistiche rese in una conferenza stampa del marzo 2021, nella quale il Sindaco Calabrò e l’assessore Paterniti dichiaravano pubblicamente di avere “messo in sicurezza i conti del comune”. Dove sono ora? Cosa hanno da dire ora che mancano oltre 15 milioni di euro per chiudere il bilancio e si andrà in dissesto? Questo buco si è creato in soli due anni o c’era già, in tutto o in parte, nel 2021 e non risultava dal bilancio? Non so cosa sia più grave, so solo che davanti a responsabilità politiche così pesanti, l’unica gesto dignitoso da compiere sarebbe quello di rassegnare le dimissioni”.