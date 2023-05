Calcio femminile, le ragazze dell’Ic Capuana si sono distinte nel torneo nazionale “Ragazze in gioco” a Salsomaggiore Terme

Si è conclusa nella poule di semifinale l’avventura della ragazze dell’Ic Capuana di Barcellona nel torneo nazionale di calcio femminile studentesco “Ragazze in gioco”, organizzato dalla Figc sul campi di Salsomaggiore Terme.

I campi in erba della città in provincia di Parma hanno ospitato le finali nazionali dei tornei legati ai progetti “Ragazze in Gioco” e “Tutti in Goal”, organizzati dal Settore Giovanile e Scolastico della FIGC e riservati alle scuole secondarie di I grado: 38 istituti di tutta Italia sono giunti in provincia di Parma per portare in campo 380 studenti insieme a 76 insegnanti accompagnatori.

La prima giornata di gare è stata nel segno della dramma dell’alluvione che ha colpito la Romagna. A testimoniare il pensiero di tutti i partecipanti, ci ha pensato la delegazione dall’IC Luigi Capuana di Barcellona Pozzo di Gotto, che ha esposto uno striscione realizzato per mostrare la vicinanza alle popolazione romagnole da una realtà come quella siciliana che ha vissuto sulla proprio pelle le conseguenza dell’alluvione nel 2011.

Sul fronte sportivo, la rappresentativa barcellonese, guidata dal docente Torre, ha superato la fase, battendo la Lombardia e la Basilicata, ma è stata sconfitta oggi dal Molise, per poi chiudere con un ottimo 7° posto su 20 squadre partecipanti. Il messaggio più bello è stato comunque la condivisione di un momento di gioia e di festa nel segno dello sport più puro.