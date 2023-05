Rischio dissesto a Barcellona, l’intervento di Forza Italia che contesta l’Amministrazione

Il coordinamento di Forza Italia di Barcellona, che, dopo aver sostenuto l’amministrazione Calabrò in campagna elettorale, da gennaio 2023, è andata all’opposizione, criticando duramente le scelte del governo della città, davanti alle voci insistenti del dissesto finanziario dell’ente, punta il dito proprio contro l’attuale giunta comunale, che suo malgrado ha contribuito ad eleggere.

“Apprendiamo che lo spettro del dissesto finanziario per la nostra Città – si legge in una nota – è ormai una triste realtà e che l’Amministrazione, non potendo più nascondere la polvere sotto al tappeto, solo oggi prende atto di ciò che, per mesi, Forza Italia ha cercato di affrontare al fine di apportare in tempo i necessari correttivi. È chiaro che, come sua buona abitudine, il Sindaco, dopo oltre due anni e mezzo dall’inizio del suo mandato, cercherà alibi e colpe da attribuire esclusivamente al passato, senza assumersi l’onere e la responsabilità di ammettere che tutto ciò che andava fatto per evitare il tracollo delle casse del nostro Comune si è lucidamente tralasciato a favore di infelici scelte dal tenore poco lungimirante e di certo non opportune in un Ente economicamente in sofferenza su cui effettueremo un’accurata attività di valutazione”.

“Le incomprensioni e le intolleranze, che il nostro gruppo ha palesato in questi anni – continua la nota – trovano pertanto oggi riscontro nel disastroso quadro economico in cui versa il nostro Comune, con ripercussioni che andranno esclusivamente a gravare sui cittadini in termini di disservizi, imposte, e inefficienze. Adesso, più che mai, si cristallizza quanto accaduto nel gennaio scorso, quando Forza Italia, a fronte di una misura ormai colma, si impose contro scelte inadeguate, una fra tutte il famoso aumento d’indennità a favore di Sindaco e Assessori. I Cittadini bene ricorderanno come candidamente il primo cittadino, con manovre repentine, avvenute nel chiuso delle stanze, abbia in tutta risposta defenestrato Forza Italia e acquisito una precaria maggioranza consiliare basata esclusivamente sulla riconferma di alcuni soggetti nelle rispettive poltrone, a discapito di qualsiasi logica che puntasse all’interesse collettivo della Città. Barcellona Pozzo di Gotto tocca oggi uno dei punti più bassi della sua storia politica e amministrativa, sancendo il capolinea per un Sindaco che oggi appare più assente che mai e che bene farebbe a prendere coscienza che è arrivato il momento di mettersi da parte”.

La risposta dell’amministrazione nell’articolo seguente