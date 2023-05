Rischio dissesto a Barcellona, la risposta dell’Amministrazione a Forza Italia

L’amministrazione comunale risponde alle accusa mosse dal gruppo di Forza Italia sull’ipotesi di dissesto finanziario dell’ente, su cui domani previsto un incontro dei capogruppo consiliari.

“Apprendiamo con stupore – si legge in una nota – che una corrente di Forza Italia, dopo aver espresso per ben più degli ultimi due anni e mezzo gli assessori al bilancio nelle amministrazioni che si sono susseguite ed aver dettato la linea che ha condotto alla gravissima crisi economica, adesso non soltanto cambia le carte in tavola ma, accecata dall’odio verso il sindaco, rasenta il ridicolo autoassolvendosi da ogni responsabilità e scaricandole su una sola persona. Dimenticano, o fingono di non sapere, che i problemi strutturali del bilancio sono apparsi evidenti sin dall’inizio dell’amministrazione del compianto sindaco Roberto Materia, e che da allora le deleghe al bilancio sono state affidate sempre ad esponenti di quella componente di Forza Italia”.

“Per fortuna, da fine gennaio, grazie all’azzeramento della giunta – continua la nota – voluto dal sindaco Pinuccio Calabrò che ha estromesso gli assessori di riferimento di quel gruppo di Forza Italia, è stata avviata un’operazione verità che rivendichiamo con forza. Soltanto dopo l’uscita dall’amministrazione di quella parte di Forza Italia chi ha preso in mano la delega al bilancio ha potuto fare finalmente chiarezza con il sostegno e la condivisione del sindaco e dell’intera giunta. Se oggi emerge la reale situazione debitoria del Comune di Barcellona Pozzo di Gotto è grazie a quanto abbiamo fatto in questi mesi. Avremmo voluto, per rispetto istituzionale, affrontare la questione prima con i capigruppo nel corso della riunione fissata per domani ma la paradossale fuga in avanti di una parte di Forza Italia impone una risposta a quanti, nella consapevolezza di avere la responsabilità dello squilibrio di bilancio, provano oggi a ribaltare la verità”.

L’amministrazione comunale, dopo l’incontro con i capigruppo, ha annunciato per sabato 27 maggio una conferenza stampa in cui sarà illustrata nel dettaglio la situazione economica dell’ente, che, secondo gli attuali amministratori, si è involuta e si è aggravata nel corso degli ultimi 8 anni.

A differenza di altri non avremo amnesie né saremo guidati dall’odio personale, ma siamo pronti ad un confronto anche con i numerosi assessori al bilancio di Forza Italia che si sono susseguiti negli anni e che oggi disconoscono il loro stesso operato, affinchè spieghino come sia possibile essere arrivati a questo punto.

A meno che non vogliano sostenere che la crisi economica del Comune sia arrivata a loro insaputa…..

